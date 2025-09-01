Dolar
41.11
Euro
48.19
Altın
3,469.54
ETH/USDT
4,404.60
BTC/USDT
108,979.00
BIST 100
11,292.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

GPS erişimini kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor.

Selen Valente Rasquinho  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
GPS erişimini kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın AA muhabirine verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bu durum, Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı güçlendirecektir"

Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

Podesta, "AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Benzer haberler

GPS erişimini kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor

GPS erişimini kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor

ŞİÖ Zirvesi: Türkiye ve yeni küresel dönüşüm dinamikleri

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi bildirisi yayımlandı

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Trump'ı "Rusya yanlısı" olmakla suçladı

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Trump'ı "Rusya yanlısı" olmakla suçladı
AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi çalışmalarına hız verdi

AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi çalışmalarına hız verdi
Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov: Eğitimde değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov: Eğitimde değerler konusunda bir rehber geliştirmek üzerine de çalışıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet