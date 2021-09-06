Gine'nin demokratik güç değişimiyle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Alpha Conde darbeyle devrildi
Gine'de 2010'da ilk demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde, 2018'de oluşturduğu elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi.
Dakar
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya etrafında dün sabah duyulan silah sesleri akabinde askerlerin yönetime el koymasıyla, Gine'de umut ve yüksek beklentilerle 2010'da başlayan Conde devri kapandı.
- Gine'de askerler devlet televizyonundan darbe açıklaması yaptı
- Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
AA muhabiri, yaklaşık 50 yıllık siyasi mücadele sonucu 73 yaşında iktidara gelen Alpha Conde'nin cumhurbaşkanlığı sürecine ve onu deviren Yarbay Doumbouya'nın kariyerine ilişkin bilgileri derledi.
Asker Moussa Dadis Camara karşısında Kasım 2010'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı yarışında 2. turda seçilen Conde, Gine'nin 1958'de kazandığı bağımsızlığından bu yana "demokratik güç değişimiyle başa gelen ilk isim" oldu.
Conde "Gine'nin Mandelası" olma sözü vermişti
Conde, yemin töreninde yaptığı konuşmada kullandığı "La Guinee is back" (Gine geri döndü) ifadesiyle yeni bir devrin başladığını müjdeledi.
Siyaset bilimi hocası olmasından ötürü "Profesör" ya da yerel dil Fulanicede "Ağabey Alpha" anlamına gelen "koro Alpha" lakaplarıyla tanınan Conde, yine aynı konuşmada "Gine'nin Mandelası" olma sözü de verdi.
"Bağımsız Afrika" fikrini savunan Conde'nin, 2017'de uluslararası bir konferansta yaptığı "Fransa ile göbek bağımızı kesmeliyiz." açıklaması da kıtada büyük yankı uyandırdı.
Daha önceki açıklamalarda anayasaya dokunmayacağını sık sık ifade eden Conde'nin, ilk kez 2019'da dile getirdiği, 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olma isteği ise ülkede bir kırılmaya yol açtı.
82 yaşında 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi
Conde, Mart 2020'de iki dönem kısıtlamasının yer aldığı anayasa maddesini değiştirdi, Ekim 2020'de de halkın ve muhalefetin tüm tepkilerine rağmen 3'üncü dönemi için seçimlere girdi.
Oyların yüzde 59'unu alan Conde, yaklaşık bir yıl süren tartışmaların ardından 82 yaşında 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
Muhalefet, bu süreçte Conde'nin adaylığına karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 90'dan fazla kişinin öldüğünü duyurdu.
Görevine 15 Aralık 2020'de yemin ederek başlayan Conde, bir yıl dolmadan, özel bir timin başına geçmesi için bizzat görevlendirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi.
Darbenin arkasındaki isim Fransız Yabancı Lejyonundan
Gine'de Conde'nin devrilmesinden sonra gözler darbenin arkasındaki isim Yarbay Doumbouya'ya çevrildi.
Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda görevliyken, 2018'de oluşturulan Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başına geçmek üzere Conde'nin talebiyle ülkesine döndü.
Terörle mücadele ve özel operasyonlar için kurulan bu birlik, 2 Ekim 2018'de, Gine'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü kutlamalarında ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Yerel basında "Özel Kuvvetler Birliği, Gine Ordusunun tüm stadyumu kendine hayran bırakan birliği" başlığı kullanılan haberlerde, GFS ve Yarbay Doumbouya'dan övgüyle bahsedildi.
Harp Okulu mezunu olan Doumbouya, Afganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi birçok ülkede operasyonlara katıldı.
Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Paris Harp Okulunda eğitim aldı.
ABD'nin Afrika Komutanlığında (AFRICOM) Fransa ve ABD askerleri tarafından eğitilen Doumbaya, Mali'deki darbenin arkasındaki isim Assimi Goita gibi AFRICOM'un düzenlediği Flintlock Tatbikatı'na da katıldı.
Bir süredir GFS'ye bağımsız bir kimlik kazandırmaya çalışan Doumbouya'nın bu ısrarı hükümette bazı şüphelere neden oldu.
Doumbouya'nın bu özerlik talebi nedeniyle mayıs ayında tutuklanacağına dair bazı iddialar da ortaya atıldı.
Cuntanın adı Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi
Doumbaya, yönetime el koyduklarını önce Twitter'da paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda, darbe bildirisi okuyan Doumbaya, aynı bildiriyi birkaç saat sonra gittikleri devlet televizyonu RTG yayınında da kamuoyuyla paylaştı.
Doumbaya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurdu.
Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, hava ve kara sınırlarının kapatıldığını söyledi.
Aynı saatlerde Twitter'dan Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Videoda Conde'nin bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" sorusunu yönelttiği, Conde'nin ise cevap vermediği görüldü.
Cunta, Conde hükümeti ile görüşecek
CNRD tarafından yapılan 2'nci açıklamada, dün 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı duyuruldu.
Açıklamada, Alpha Conde hükümetinin tüm unsurları ve kurum temsilcileri, 6 Eylül Pazartesi yerel saatle 11.00'de cumhurbaşkanlığı sarayına çağrıldı.
Cuntanın hükümet yetkilileriyle ne görüşeceği merak konusu olurken, devrik lider Conde'nin de ev hapsinde mi tutulacağı ya da başka bir ülkeye sürgüne mi gönderileceği henüz netlik kazanmış değil.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.