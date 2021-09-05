Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Dakar
Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.