Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
87,541.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
Dünya

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta, düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenaze törenine katıldıktan sonra, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Muhammed Semiz  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Trablus

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bayraktaroğlu'nun Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Menfi'ye Türkiye hükümetinin taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve şehit ailelerin acısını paylaştığını ve iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini teyit etti."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Benzer haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı

Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi

Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti

Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet