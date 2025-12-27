Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta ,düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenaze törenine katıldıktan sonra Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile bir araya geldi.
Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede Bayraktaroğlu'nun Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarıldı.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Menfi'ye Türkiye hükümetinin taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve şehit ailelerin acısını paylaştığını ve iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini teyit etti."
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Daha sonra Başbakan Dibeybe'nin, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Bayraktaroğlu'nun Libya'nın büyük kaybı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade ettiği, Türkiye hükümetinin ve halkının Libya'ya taziyelerini sunduğu kaydedildi.
Bayraktaroğlu'nun yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın Libya askeri kurumlarının gelişimine verdiği desteği ve iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadığı rolü Türkiye'nin takdir ettiğini teyit ettiği aktarıldı.
Başbakan Dibeybe'nin ise Bayraktaroğlu'nun taziye ziyaretiyle yaptığı jestin, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğinin samimi bir ifadesi olarak değerlendirerek takdir ettiği belirtildi.
Dibeybe'nin ayrıca, Libya ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda, özellikle kurum inşasını destekleme, askeri ve güvenlik kapasitelerini geliştirme konularında, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ve ortak çıkarları gözeterek işbirliğinin devam edeceğini vurguladığı ifade edildi.
Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Savunma Bakanı Vekili Abdusselam Zubi, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salah en-Nemruş ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de katıldı.
