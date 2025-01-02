Dolar
35.31
Euro
36.46
Altın
2,646.33
ETH/USDT
3,473.00
BTC/USDT
96,700.00
BIST 100
9,899.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

İngiltere'ye ulaşmak için 2024'te Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin 69'u hayatını kaybederken, Mülteci Konseyi, İngiltere hükümetine ölümleri azaltmak için yasal göç yollarını geliştirme çağrısında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

Londra

LONDRA (AA) - İngiltere'de 1951'den bu yana düzensiz göçmenlere ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yürüten Mülteciler Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, "Manş Denizi'ndeki Ölümler - Nelerin Değişmesi Gerek" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda 2024'ün Manş Denizi'nde en fazla düzensiz göçmen ölümü yaşanan yıl olduğunu belirtilirken, ölüm sayısının kayıtlara 69 olarak geçtiği belirtildi.

İngiltere hükümetinin insan kaçakçılarına yönelik uyguladığı müdahalenin daha tehlikeli rotaları ortaya çıkardığı kaydedilen raporda, ölümlere rağmen Manş Denizi'ndeki arama ve kurtarma çalışmalarını geliştirme yönünde bir adım atılmadığı ifade edildi.

Raporda, İngiliz hükümetine yapılan önerilerin başında tehlikeli bir yolculuğun önüne geçmek için güvenli vize ve sığınma yöntemlerinin geliştirilmesi vurgusu yer aldı.

Bu kapsamda aile birleşimleri, çocuk vizeleri ve sponsorluk gibi yasal yolların geliştirilmesi istendi. Hükümetin Manş'ı geçerken ölenlerin yaşlarını, milliyetlerini ve cinsiyetlerini açıklaması istenirken, bunun Fransa hükümetiyle yapılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, yolculukları önlemek ve arama-kurtarma için hükümet ve sivil toplumla işbirliklerinin artırılmasının da altı çizildi.

- Ölen 69 kişiden 34'ünün kimliği ve cinsiyeti bilinmiyor

Raporda Manş Denizi geçişinde yaşanan ölümlere ilişkin sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlardan elde edilen detaylara yer verildi.

Buna göre 2024'te Manş'ı 36 bin 816 kişi geçerken en az 69 kişi yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Bu, kayıtlara geçen yıllık en yüksek ölüm sayısı oldu.

En az ölüm ise 2022 yılında 5 kişi olarak kaydedilse de 45 binden fazla düzensiz göçmen Manş'ı geçerek bu alanda rekor kırdı.

Geçen yıl ölenlerin 16'sı erkek, 12'si çocuk, 7'si kadın olarak rapora yansırken 34 kişinin ise cinsiyeti ve kimlik bilgileri belirlenemedi.

Resmi kayıtlara göre, İngiltere'ye en çok gelen düzensiz göçmenlerin başında Afganlar, Vietnamlılar ve İranlılar yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

Araştırmacılar, İskandinavların Vikinglerden önce İngiltere'ye göç ettiklerini belirledi

Britanya Müslüman Konseyi: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarındaki artış endişe verici

İngiltere'de İslamofobi ve antisemitizm olayları arttı

İngiltere'de İslamofobi ve antisemitizm olayları arttı
İçilen her bir sigara, yaşam süresinden yaklaşık 20 dakika kısaltıyor

İçilen her bir sigara, yaşam süresinden yaklaşık 20 dakika kısaltıyor
İngiltere, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esed'in ülkeye giremeyeceğini açıkladı

İngiltere, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esed'in ülkeye giremeyeceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet