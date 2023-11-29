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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan ekiplerin sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini, yaralı ve hasta Filistin halkına yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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