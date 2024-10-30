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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi kenti "felaket bölgesi" ilan ederek yardım çağrısı yaptı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.

Iyad Nabolsi, Ömer Erdem  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi kenti "felaket bölgesi" ilan ederek yardım çağrısı yaptı

Gazze

Beyt Lahiya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz."

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