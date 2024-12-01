Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,689.40
BTC/USDT
97,084.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda yaklaşık 100 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar, Mohamed Majed  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Hani Alshaer - AA

Gazze

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda 100'e yakın Filistinli şehit oldu." dedi.

Basal, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde 40'tan fazla kişinin yaşadığı "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

İsrail ordusunun sivil savunma ekipleri ile sağlık görevlilerini hedef almaya devam ettiğini işaret eden Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çalışmalarını askıya almak zorunda kaldıklarını ve oradaki binlerce kişinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun kaldığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı
Türkiye, Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı

Benzer haberler

İsrail'in 422 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 429'a yükseldi

İsrail'in 422 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 429'a yükseldi

UNRWA: Gazze'de yerinden edilen 415 bin Filistinli okullarımızda barınıyor

Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde seyir halindeki araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde seyir halindeki araca hava saldırısı düzenledi
İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve hükümetin istifası talebiyle cumartesi gösterilerini sürdürdü

İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve hükümetin istifası talebiyle cumartesi gösterilerini sürdürdü
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 40'tan fazla Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 40'tan fazla Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet