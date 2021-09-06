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Dünya

Gazzeliler, Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını tatlı dağıtarak kutladı

Gazzeliler, 6 Filistinli tutuklunun İsrail hapishanesinden tünel kazarak firar etmesini, tatlı dağıtıp konvoy oluşturarak kutladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hacer Başer   | 06.09.2021
Gazzeliler, Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını tatlı dağıtarak kutladı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Filistinli tutukluların, İsrail'in kuzeyinde bulunan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı.

Caddelerde konvoy oluşturup tatlı dağıtarak olayı kutlayan Filistinliler, firar eden tutuklu adları ve "Siyonist düşmanın hapishanelerinden ikinci büyük firar" yazılı dövizler taşıdı.

Tatlı dağıtarak yapılan kutlamanın firar eden tutuklulardan 5'inin mensup olduğu İslami Cihad Hareketi tarafından organize edildiği görüldü.

Filistinli 6 tutuklu bu sabah, İsrail'deki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

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