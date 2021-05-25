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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Gazzeli çocuklar uluslararası kurumlardan İsrail ihlalleri karşısında haklarının korunmasını istiyor

Gazze'de Filistinli çocuklar, uluslararası kurumlara İsrail ihlalleri karşısında haklarının korunması çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 25.05.2021
Gazzeli çocuklar uluslararası kurumlardan İsrail ihlalleri karşısında haklarının korunmasını istiyor Fotoğraf: Ömer Ensar/AA

Gazze

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Gazze kentindeki El-Vahde Caddesinde İsrail saldırıları neticesinde yıkılan binaların enkazları üzerinde, İsrail bombardımanından zarar gören Filistinli aileler ve çocuklarla dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan Filistinli kız çocuğu Hala el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılardan etkilenen ve zarar gören Filistinli çocuklarla dayanışma amacıyla bu gösteriye katıldığını söyledi.

"İsrail'in evleri bombalayarak yaptığı katliamı izlediğimizde Gazzeli çocuklar olarak çok korktuk, üzüldük, endişelendik." diyen Gul, uluslararası kurumlara, İsrail ihlalleri karşısında Filistinli çocukların haklarının korunması çağrısında bulundu.

FHKC Merkez Komitesi üyesi İyad Avdallah da Gazzeli çocukların, dünyaya "bizim de yaşam hakkımız var, çocukluğumuzu ve bayramları yaşama hakkımız var." mesajı vermek için katıldığını söyledi.

Avdallah, "İsrail'in bu enkazlarda yaptığı katliamın kurbanlarının bir kısmı da Filistinli çocuklar. İsrail büyük bir suç işledi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı tüm askeri mekanizmaları kullandı." dedi.

Uluslararası insan hakları kurumlarının, Filistinli çocuklar için acilen harekete geçmesi çağrısı yapan Avdallah, suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istedi.



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