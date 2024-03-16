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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için kumlar arasında yiyecek toplamaya çalışıyor

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde Filistinli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için sahile dökülen pirinç ve bakliyat tanelerini kum ve çakıllar arasından toplamaya çalıştı.

Mustafa M. M. Haboush, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Gazzeli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için kumlar arasında yiyecek toplamaya çalışıyor

Gazze

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde temel gıdalara erişimde ciddi sıkıntı yaşayan Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde havadan indirilen yardımlardan bir kısmının denize dökülmesi bir kısmının da sahilde yere saçılması sonucu bölgeye gelen Filistinliler, gıda maddelerini kumdan toplamak zorunda kaldı.

Kum ve çakıllar arasındaki makarna, pirinç, yeşil mercimek ve çeşitli bakliyatları ramazan ayında iftarlarını yapabilmek ve çocuklarına yiyecek bir şeyler götürebilmek için toplayan babalar, bunları elekten geçirip ayıklayarak ailelerine götürmeye çalıştı.

AA muhabirine konuşan sahildeki Filistinli bir baba, uçaktan atılan yardımların denize düştüğünü ve yardımlara ulaşamadıklarını, makarna, pirinç, mercimek gibi bazı gıda maddelerinin sahile saçıldığını belirtti.

Yere dökülen yiyecekleri kum ve çakıllar arasında topladığını söyleyen Filistinli, iftar için yiyecek bir şeyler pişirecek kadar elekten geçirerek ayıklamaya çalıştıklarını ifade etti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

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