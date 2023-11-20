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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'den Mısır'a 6 binden fazla yabancı uyruklu ile 236 Filistinli yaralı geçti

Mısır yönetimi, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan 6 binden fazla yabancı ile 236 yaralı Filistinlinin giriş yaptığını bildirdi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Gazze'den Mısır'a 6 binden fazla yabancı uyruklu ile 236 Filistinli yaralı geçti

Kahire

Devlet Enformasyon Servisi Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan insan ve yardım girişlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana yabancı uyruklu ve çifte vatandaşlığı olan 6 bin 713 kişi ile 929 Mısırlı ülkeye giriş yaptı.

Mısır'daki hastanelerde tedavi görmek için Refah'tan geçen Filistinli yaralıların sayısı ise 236 oldu, onlara 197 refakatçi de eşlik etti.

İnsani yardım yapan ülke ve kuruluşlar

Açıklamaya göre, Mısır'ın El-Ariş bölgesinde bekleyen yardımlar, 9 bin 205 tona ulaştı.

Yardım yapan ülkeler arasında Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Katar, Kuveyt, Cezayir, Irak, Bahreyn, Fas, Libya, Suudi Arabistan ve Umman, Venezuela, Brezilya, Rusya, Pakistan, Türkmenistan, Danimarka, Hindistan, Kenya, İngiltere, Kolombiya, Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya, Malezya, Endonezya, Yunanistan, Polonya, Romanya, İsviçre ve Çeçenistan yer aldı.

Bölgesel ve uluslararası kurumlar da Gazze'ye yardım gönderdi. Bunlar arasında ise Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bulunuyor.

Yardımların içeriği

Kurulan hava köprüsü kapsamında 158 yardım uçağı gönderilirken, karadan da 1218 tır Filistin tarafına teslim edildi.

Yardımların içinde 2 bin 146 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 238 ton akaryakıt, 4 bin 668 ton gıda, 4 bin 260 ton su, 1169 ton diğer yardım malzemeleri, 78 ton çadır ve branda ile 16 ambulans yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun baskını nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 28'i Mısır'a ulaştı.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, bebeklerin ülkeye getirilişini sahada takip etti. Prematüre bebekler, ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

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