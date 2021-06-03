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Dünya

Gazze'deki Tarım Bakanlığı sebze ihracatını engelleyen İsrail'den meyve alımını durdurdu

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'den sebze ihracatını engellemesi üzerine İsrail'den meyve ithalatını durdurma kararı aldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 03.06.2021
Gazze'deki Tarım Bakanlığı sebze ihracatını engelleyen İsrail'den meyve alımını durdurdu

Gazze

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazzeli çiftçiler Batı Şeria ve birçok Arap ülkesine yaklaşık 15 çeşit tarım ürünü pazarlıyordu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'den Batı Şeria'ya ve yurt dışına yapılan ihracatı engellemek için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı dört haftadır kapalı tuttuğuna işaret edilen açıklamada, buna karşılık İsrail'den meyve ithalatını durdurma kararı alındığı belirtildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak 10 Mayıs'ta kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı sadece insani ve tıbbi yardımların girişi için kısmi şekilde açılıyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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