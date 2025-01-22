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Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Basal: "Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü"

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin "toplu mezarlığa" dönüştüğü belirtildi.

Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Basal: "Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü"

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Özellikle kuzey bölgelerdeki tahribatın, "felaket seviyesinde" olduğunu vurgulayan Basal, "Şehitlerin cesetleri, enkaz ve toprakla karışmış durumda. Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü. Burada her açıdan bir insani felaketten bahsediyoruz. Caddelerdeki cesetler ya sahipsiz köpekler tarafından parçalandı ya da enkazın altında kayboldu." dedi.

Basal, ağır iş makinalarının yokluğunda cesetlerin enkaz altından çıkarılmasının neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

Şu anda çıkarılabilen cesetlerin sadece yüzeydeki ya da basit araçlarla ulaşılabilenler olduğunu dile getiren Basal, mevcut ekipmanlarla bölgedeki enkazın kaldırılmasının "50 yıldan fazla sürebileceğini" söyledi.

Ekiplerin, İsrail'e ait patlayıcılar ve kalıntılar nedeniyle büyük risk altında çalıştığını aktaran Basal, "Enkazın altında ne olduğunu bilmiyoruz, patlamamış bombalar, roketler veya mayınlar olabilir." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma ekiplerinin kişisel koruyucu donanım eksikliği nedeniyle yaşamlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Basal, dünyaya "Gazze halkının çektiği acıları sonlandırmak için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Arap dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere seslenen Basal, "Ağır iş makineleri ve uzman ekiplerin sağlanarak, sivil savunma ekiplerine enkaz kaldırma ve cesetleri çıkarma operasyonlarında yardımcı olunması" talebinde bulundu.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, dün Gazze Şeridi’nin farkı bölgelerindeki binalardan 66 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 15 ayı aşan saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 47 bin 107 Filistinli öldü, 111 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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