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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: 8 binden fazla Filistinli kayıp

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu.

Hacer Başer  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: 8 binden fazla Filistinli kayıp

İstanbul

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonuçlarına dair bilgi verdi.

İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda merkezlerinin hizmet dışı kaldığını belirten Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını ifade etti.

Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçlerince engellendiğini belirten Basal, çalışanlardan 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.

Gazze'de 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu ifade eden Basal, saldırılarda yaralananların çoğunun da Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

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