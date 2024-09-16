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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 34 binden fazla kişinin kimliğini açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen 34 binden fazla Filistinlinin isimlerini kapsayan bir liste yayımladı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 34 binden fazla kişinin kimliğini açıkladı

Gazze

Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların 710'unun bir yaş altı bebek olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

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