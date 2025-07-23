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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki insani krizi görmezden gelen İsrailli bakandan yardım bekleyenleri öldürdüklerine dair haberlere tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle ortaya çıkan insani krizi görmezden gelerek, insani yardım bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

Burak Dağ  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Gazze'deki insani krizi görmezden gelen İsrailli bakandan yardım bekleyenleri öldürdüklerine dair haberlere tepki

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Gazze Şeridi'ni ele aldıklarını aktardı.

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İsrail'in Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef alarak öldürdüğünü inkar eden Saar, Hamas'ı suçladı.

Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına "evet" dediği ancak Hamas'ın ayak sürüdüğü yönündeki iddiasını tekrarladı.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak öldürmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1026 kişinin öldürüldüğünü, 6 bin 563 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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