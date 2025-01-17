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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet, yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü kolaylaştıracak bir plan yayınlayacak

Gazze'deki hükümet, pazar günü ateşkesin uygulanmasıyla birlikte, yerinden edilerek Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyine gelen kişilerin, kent merkezi ve kuzeydeki evlerine dönüşünü kolaylaştıracak bir "planı" yayınlama sürecinde olduğunu duyurdu.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Gazze'deki hükümet, yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü kolaylaştıracak bir plan yayınlayacak

Gazze

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümet planı önümüzdeki iki gün içinde açıklanacak. Bu plana, yerinden edilmiş Filistinlilerin ateşkes anlaşmasının uygulanmasının çeşitli aşamalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak günlük talimatlar ve direktifler eşlik edecek." dedi.

Yerinden edilmiş Filistinlilere "kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için hükümet protokollerine uymalarını söyleyen Sevabite, kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin pek çok bölgesinde defalarca göçe zorlanan Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşadıkları günlerin çoğunu bombardımandan ya da keskin nişancının hedefinden kaçarak; barınak, yiyecek ve su arayarak, hayatta kalma mücadelesi vererek geçirdi.

Kentlerin kuşatma altına alınması her zaman bölge sakinlerinin göçe zorlanmasıyla sonlanıyor. Filistinliler, zorunlu göç sırasında İsrail'in kurduğu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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