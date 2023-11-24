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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Endonezya Hastanesi İsrail ordusunun şiddetli bombardımanına maruz kalıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.

Dilara Afıfı, Mehmet Nuri Uçar  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Gazze'deki Endonezya Hastanesi İsrail ordusunun şiddetli bombardımanına maruz kalıyor

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi şu anda elektrik jeneratörleri ve binaların büyük bir kısmını etkileyen ağır bombardımana maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Kudra, hastanedeki 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe ettiklerini belirtti.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Endonezya Hastanesinin ana jeneratörünü vurduğu ve tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma bugün 07.00'de yürürlüğe girecek. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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