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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırısında 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nı hedef alması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Gazze'deki ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırısında 3 Filistinli yaralandı

Gazze

İlk yardım ekipleri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail topçu birliklerinin Refah kentinde Filistinlilerin evlerine ve çadırlarına yoğun ateş açtığını söyledi.

İsrail askeri araçlarından Şabura Mülteci Kampı'na 10 top atışı yapılması sonucu 3 Filistinli yaralandı. İsrail askeri araçları ve insansız hava araçları, Refah kentindeki bazı bölgelere de yoğun ateş açtı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki El-Karara beldesinde Filistinlilerin evlerine ve çadırlarına ateş açtığını aktardı. Söz konusu saldırılar nedeniyle onlarca kişi bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde de Filistinlilerin evlerine ve çadırlarına ateş açtı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

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