Gazze'de soğukların başlamasıyla Filistinliler tüm tehlikelere rağmen enkazlardan kışlık eşya topluyor
Gazze'nin doğusunda yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, kış mevsiminin başlamasıyla dondurucu soğuktan korunacak kıyafet ve battaniye bulmak için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yıkılmış evlerinin enkazına geri dönmek zorunda kaldı.
Han Yunus
Yıkılan evlerinin enkazlarına gittiklerinde İsrail ordusu tarafından hedef alındıklarını bildiren Filistinliler, soğuktan korunabilmek için çıktıkları bu arayışın her gün hayatlarını tehlikeye atan bir yolculuğa dönüştüğünü söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan evlerine tüm bu tehlikeye rağmen temel ihtiyaçlarını bulma umuduyla dönmeye devam ediyor.
İsrail'in sınırdan kısıtlı sayıda yardım girişine izin vermesi ve kışın ısınmak için kullanabilecekleri yardım malzemelerinin gecikmesi Filistinlilerin acısını artırdı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan en çok etkilenen kesim oldu.
Enkazlara gelen Filistinliler, çadırların hiçbir koruyuculuk sağlamadığını ve kış şartlarında çadırlarda yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.