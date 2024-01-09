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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınma evine top mermisi isabet etti Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Ankara

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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