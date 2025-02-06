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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yüz binlerce Filistinli zor durumda

İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkımın gerçekleştiği Gazze'de son 24 saattir süren şiddetli yağış ve sert rüzgar dolayısıyla yüz binlerce Filistinli zor anlar yaşadı.

Faruk Hanedar  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yüz binlerce Filistinli zor durumda Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Kudüs

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin soğuk hava ve yağışlarla mücadele ettiği belirtildi.

Filistinlilerin yaygın yıkım nedeniyle derme çatma barınaklarda kaldığı kaydedilen açıklamada, "UNRWA, Gazze'de yerinden edilmiş insanlara çadır, şilte, battaniye ve giysi gibi acil ve uzun zamandır beklenen yardımları ulaştıran sahadaki en büyük kuruluş olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Gazzeliler, fırtına nedeniyle zor bir gün geçirdi

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze'de dün gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve soğuk hava nedeniyle zor bir gün geçirdi.

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarında altyapıyı hedef alması nedeniyle Filistinlilerin bulunduğu çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

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