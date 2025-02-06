Dolar
35.89
Euro
37.41
Altın
2,852.38
ETH/USDT
2,700.30
BTC/USDT
96,521.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediyesi, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın ardından bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle barınak sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, acilen 40 bin çadır talebinde bulundu.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy, Ali Semerci  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi

Gazze

Refah Belediye Başkanı Ahmed Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Refah'ta durum felaket aşamasına ulaştı. On binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarını parçalayan şiddetli yağmur ve rüzgarın altında açık alanda uyuyor. Hava koşulları ve şartlar, Filistinlileri soğuğa, açlığa ve hastalığa karşı savunmasız bırakıyor." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'taki konutların 90'ının tamamen yıkıldığını, 52 bininin farklı ölçülerde hasarlı olduğunu kaydeden Sufi, sürdürülebilir barınma çözümlerinin bulunmadığı kentte kapasitenin yetersiz kaldığını aktardı.

Sufi, Refah'ın, artık yaşamak için uygun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Filistinlileri evsizlik, açlık ve salgın hastalık tehlikesinden kurtarmak için uluslararası bir müdahale olmadan geçen her gün durum daha da kötüleşiyor."

Durum, kontrol altına alınamayacak bir "trajediye" dönüşmeden harekete geçilmeli

Birleşmiş Milletlere (BM), insani yardım kuruluşlarına ve tüm uluslararası kurumlara "zarar gören Refah sakinlerine karşı ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunan Sufi, mevcut durum "kontrol altına alınamayacak bir trajediye" dönüşmeden önce zorla yerinden edilen Filistinlilere onurlu bir hayat için gerekli asgari ihtiyaçların sağlanması adına çalışılması gerektiğini vurguladı.

Sufi, uluslararası toplumdan "İsrail'in soykırımı nedeniyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler için 40 bin çadır ve barınak birimi temin etmek üzere acilen müdahalede bulunmasını" istedi.

"Refah can çekişiyor"

Refah'taki durumun artık daha fazla oyalanma ve görmezden gelme halini kaldıramayacağını vurgulayan Sufi, "Refah can çekişiyor. Artık çağrılara herhangi bir geç yanıt Refah'ta her şeylerini kaybetmiş binlerce ailenin idamı hükmünde." dedi.

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze'de gece yarısından sonra etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve soğuk hava dalgası nedeniyle zor bir gece geçirdi.

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarında altyapıyı hedef alması nedeniyle çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı cep telefonu kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
On ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi

Gazze Şeridi'ndeki Refah Belediyesi'nden "acil 40 bin çadır" talebi

AB'den Trump'ın planına yanıt: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış, çadırlardaki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırıyor

Eski İsrail Başbakanı Barak, Trump'ın Gazze planını "hayal ürünü" olarak niteledi

Eski İsrail Başbakanı Barak, Trump'ın Gazze planını "hayal ürünü" olarak niteledi
Batı Şeria'da saldırılarını genişleten İsrail ordusu 17 günde 174 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria'da saldırılarını genişleten İsrail ordusu 17 günde 174 Filistinliyi gözaltına aldı
Mısır'dan Trump'ın Gazze planının İsrail ile barış anlaşmasını tehlikeye attığı uyarısı

Mısır'dan Trump'ın Gazze planının İsrail ile barış anlaşmasını tehlikeye attığı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet