Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına dünyadan tepkiler sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni "devralma" planı ve Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ankara
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklamasının "yapıcı olmadığını" belirterek, "Bu, sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Bu tür açıklamalar, bölgeye gerginlik katıyor." dedi.
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı, Filistinlilerin de Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Bu aşamada bu tür hafif ve popülist açıklamalar yapıcı değil. Bu, sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Bu tür açıklamalar, bölgeye gerginlik katıyor." diye konuştu.
Zaharova, Gazze'de yaşanan trajedinin yıllarca sürdüğünü belirterek, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu anlaşmalara kati şekilde uyulacağını umuyoruz. Gazze'de binlerce kişinin öldüğü krizin çözüleceğini umuyoruz. Şimdi en önemli şey, ihtiyaç sahibi herkese gerekli insani yardımın sağlanması. Ateşkesin sürdürülebilir ve uzun vadeli olması önemli. Bu konuların çözümünün en önemli hedef olması gerektiğinden eminiz. Filistin meselesine kapsamlı çözümün bulunması gerekiyor."
"Ukrayna krizin çözümüne dair güvenilir anlaşmalara ihtiyaç var"
Zaharova, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın "yılın sonuna kadar başkanlık seçiminin düzenlenmesini istişare etmeye hazır oldukları" yönündeki açıklamasına dair, "Bu, Ukrayna’nın her alanda egemenliğini kaybettiği ve meşru devlet başkanına sahip olmadığını gösteriyor. Büyükelçi, bunu teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.
ABD’nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde rol oynaması ihtimalini de değerlendiren Zaharova, "bunun ABD yönetiminin belirli eylem ve planlarına bağlı olacağını" dile getirdi.
Zaharova, "Şimdilik bu konuda çok sayıda açıklama var ancak atılan adımlarla ilgili netlik ve kesinlik yok. ABD’nin atacağı adımlara odaklanacağız." dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geçici olarak durdurulması fikrinin kabul edilemez olduğunu belirten Zaharova, bunun Kiev’in askeri kabiliyetini güçlendirmek için Batı tarafından kullanılacağını söyleyerek, "Krizin tekrarlanmamasını garanti edecek hukuk çerçevesinde güvenilir anlaşmalara ve mekanizmalara ihtiyaç var." diye konuştu.
Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump’ın "Ukrayna'da nadir toprak metalleri elde etmekle ilgilendikleri" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Anlaşılan ABD Başkanı, Ukrayna’nın buna askeri ve maddi desteğin sürdürülmesi için razı geldiğini dikkate alarak, meseleye ticari bakış açısıyla yaklaşmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.
ABD’de Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımlarının "askıya alınmasını da yorumlayan Zaharova, "ajansın yolsuzluğa karıştığını ve diğer ülkelerin içişlerine Amerikan müdahalesinin kilit halkası olduğunu" söyledi.
"Bakü’deki Rus kültür merkeziyle ilgili sorunun çözüleceğini umuyoruz"
Azerbaycan tarafından, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" diye bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin nota aldıkları bilgisini paylaşan Zaharova, merkezin yasalar çerçevesinde kayıt sürecinin sonlandırılması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Zaharova, "Bu konuyu çözmeyi diplomatik kaynaklar üzerinden defalarca teklif ettik. Teklifler yazılı şekilde Azerbaycan tarafına iletildi. Bu nedenle, bu sorunun çözüleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Zaharova, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) Rusya Milli Takımı'nın uluslararası turnuvalardan men edilmesini uzatma kararına dair ise "bunun, ikiyüzlülük, sporu siyasallaştıran ve sporun ilkelerini ihlal eden bir karar olduğunu" kaydetti.
AB'den Trump'ın planına yanıt: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.
El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.
El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.
Danimarka'dan Trump'ın Gazze planına "tek yol, iki devletli çözüm" yanıtı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarak Filistin meselesinde tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.
Danimarka merkezli "DR"a, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesine yönelik planı hakkında açıklama yapan Rasmussen, "Geleceğe yönelik gerçekçi bir yol gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rasmussen, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerin halihazırda çok sayıda Filistinli mülteciyi kabul ettiğini söyleyerek, "İsrail ve Filistin'in çevresindeki ülkeler, Filistinlilere ilişkin bir imtihanı üstlenmeyeceklerini açıkça dile getirdi." ifadesini kullandı.
İsrail ve Filistinlilerin "barış içinde birlikte var olmasının tek kabul edilebilir çözüm olduğunu" vurgulayan Rasmussen, "Yalnızca bir çözüm var, o da iki devletli çözüm." diye konuştu.
Kuveyt: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve İsrail'in yerleşim politikasını reddediyoruz
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına ve haklı davasına yönelik kararlı ve destekleyici tutumu yinelenerek, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine açıkça atıfta bulunulmayan açıklamada, "Kuveyt'in, İsrail'in yerleşim politikalarını, Filistin topraklarının ilhakını ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kesin olarak reddettiği" ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında bu adımlar, "uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "Filistin halkına ve onun vazgeçilmez haklarına koruma sağlama ve işgal altındaki Filistin ve Arap topraklarındaki İsrail işgaline son verme konusunda sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunuldu.
Mısır: Zorla yerinden etmek suretiyle Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen tüm önerileri reddediyoruz
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından zorla çıkarma planının uygulamaya konulmasına ilişkin İsrail hükümeti üyeleri tarafından yapılan açıklamaların yansımaları" konusunda uyarıda bulunuldu.
Bu açıklamaların, uluslararası ve insancıl hukuk ile Filistinlilerin en temel hakları aleyhinde açık bir ihlal olduğu ve hesap verebilirlik gerektirdiği aktarıldı.
Bu adımların sonuçlarının felaket olduğu; Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ortadan kaldıracak, İsrail saldırılarının yeniden başlamasını teşvik edecek sorumsuz davranışlarla neticeleneceği vurgulandı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, "bu tür sorumsuz açıklamaların bütünüyle reddedildiğini" aktardı.
Filistinlilerin zorla yerinden edilme yaklaşımına ret
Açıklamada, Trump'ın planına ilişkin ise "Mısır'ın, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden sürerek, bu toprakları geçici veya kalıcı olarak ele geçirerek Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiği" vurgulandı.
Haksız olan ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal ettiği belirtilen bu tür fikirlerin yansımalarının olacağı ve Mısır'ın buna taraf olmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.
Çatışmanın kökleriyle ilgilenilmesi gerektiğine işaret edilerek, bunun, onlarca yıldır işgal altında tutulan ve bu süre boyunca her türlü yerinden edilmeye, haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalan bir halkın varlığıyla temsil edilmekte olduğu, bu duruma derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.
Mısır'ın uluslararası toplumdaki ortaklar ve dostlarla Gazze Şeridi'nde erken iyileştirme, molozların kaldırılması, belirli bir zaman dilimi içerinde ve tarihi topraklarına dört elle sarılan ve terk etmeyi reddeden Filistinliler bölgeden çıkarılmadan yeniden inşa vizyonlarının hayata geçirilmesi için derhal işbirliği yapma niyetinde olduğu kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması" talimatı vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söylemişti.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.
ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.