Gazze'de savaş travması yaşayan çocuklar sanal gerçeklikle rehabilite ediliyor
Gazze Şeridi'nin Zevayide kasabasında uzman psikolog ve terapistlerden oluşan bir grup genç, çocukların savaş nedeniyle yaşadığı travmaların üstesinden gelebilmeleri için sanal gerçeklik terapisi (VR terapi) yöntemini kullanıyor.
Gazze
Gazze'de iki yıl boyunca soykırıma uğrayan Filistinliler, büyük bir yıkım, sürgün ve kayıp yaşadı. Filistinliler bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve tedaviden yoksun bırakılma gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldı.
Nekbe'yi 21. yüzyılda ikinci defa yaşayan Filistinlilerin bedenlerinde ve ruhlarında derin yaralar açıldı, ağır travmalara maruz kaldılar. İsrail saldırılarının meydana getirdiği bu trajediden en çok da çocuklar etkilendi.
Tıbbi Teknoloji Destek Grubu (TECHMED GAZA), çocukların bu travmaların üstesinden gelebilmesi ve yeniden topluma entegre olabilmeleri için bir yıl önce Zevayide'de bir çadırda VR terapiye başladı.
Travmalar VR teknolojisiyle tedavi ediliyor
Terapist Abdullah Ebu Şemle, yaşanan soykırımda çocukların çok büyük acılar yaşadığını ve bunun da travmalara yol açtığını kaydetti.
Travma yaşayan çocukları nasıl tedavi edebilecekleri üzerinde kafa yorduklarını ve VR terapi fikrinin bu şekilde doğduğunu kaydeden Ebu Şemle, sanal gerçeklikle psikiyatrik rehabilitasyonun birleştirildiği bu programın çocuklara iyi geldiğini dile getirdi.
Ebu Şemle, "Çocuklar için güzel, terapötik uygulamalar tasarladık. Çocuklar bu uygulamalarda yeşillikleri ve doğayı görüyor, güven ve huzur hissediyor. Bu, çocuklara olumlu etki ediyor. Çocuklar bu seansları bitirdiğinde gündelik hayatlarında kendileriyle ve çevreleriyle iletişime geçebiliyor." dedi.
Faaliyet gösterdikleri bir yıl boyunca çocuklardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Ebu Şemle, çocuklardan bazılarının ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ancak VR terapi ile bu çocuklarda çok büyük ilerleme gözlemlediklerini aktardı.
Çocuklar gerçek dünyada bulamadıkları huzur ve güven hissini sanal dünyada buluyor
Program kapsamında çalışan Psikolog İsra Ebu Huli de çocukların sanal ortamda kendilerini güvende hissettiklerini ve duygularını rahatça ifade ettiklerini dile getirdi.
Çocuklara güven hissi aşılamak için Exposure (maruz bırakma tedavisi) gibi çeşitli yöntemler kullandıklarını söyleyen Ebu Huli, "Çocuklar savaş sırasında çok bombardıman gördü ve çok acılar yaşadı. Bu sanal gözlüklerle kendilerini güvende ve rahat hissediyorlar, mutlu oluyorlar. Eski hallerine dönmüş gibi oluyorlar." dedi.
Sanal gözlükle çocuklara yeşil doğayı gösterdiklerini kaydeden Ebu Huli, ilgilendiği bir kız çocuğunun "Bu gözlük sanki sihirli, savaş öncesinde gördüğüm şeyleri gösteriyor." dediğini paylaştı.
Ebu Huli, amaçlarının çocukların kendilerine olan güvenlerini tazelemeleri ve hayata geri dönmeleri olduğunu dile getirdi.
Geçmişi unutuyorlar
Terapiye katılan çocuklardan Ahmed Halil, katıldığı seansların çok faydalı ve rahatlatıcı olduğunu, sıkıntılarını unutmasına yardımcı olduğunu anlattı.
Halil, "İkiz kardeşim vefat etti, ben yaralandım (gözünden), küçük kardeşim yaralandı. Bunlar beni çok üzdü ve yordu. Dünya üzerime geliyor gibi hissediyordum ve daralıyordum ama buraya gelince bu gözlüğü takıp çocuklarla oynayınca eğlendim. Olanları, geçmişi unuttum." diyerek aldığı terapinin yaşadığı acıları unutmasını sağladığını dile getirdi.