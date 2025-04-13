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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de patlamamış mühimmatların ortasında yaşayan Filistinliler her an ölümle burun buruna

İsrail'in Gazze kentinin doğu bölgelerinden sürdüğü yüzlerce Filistinli, sığındıkları alanda patlamamış mühimmatlarla iç içe tehlikeli bir yaşam sürüyor.

Mehmet Nuri Uçar, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Gazze'de patlamamış mühimmatların ortasında yaşayan Filistinliler her an ölümle burun buruna Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea - AA

Gazze

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, saldırı alanlarından kaçan sivillerin sığındıkları bölgelerdeki patlamamış füze ve mühimmatlar büyük tehdit oluşturuyor.

Gazze kentindeki Arafat Polis bölgesi, İsrail'in tahliye uyarısı sonrası kentin Şucaiyye Mahallesi ile doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli için geçici sığınak haline geldi.

Ancak bölgede adım başı rastlanan patlamamış mühimmatlar dikkati çekiyor.

Sağlık kaynakları, bölgede patlamamış mühimmat ve bombaların infilak etmesi sonucu çok sayıda ölüm ve yaralanma yaşandığını aktarıyor.

"Burası güvenli değil ancak daha iyi bir yer de bulamadık"

AA muhabirine konuşan Mervan İyad, Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'nden iki kez zorla göç ettirildiğini söyledi.

Şiddetli saldırlar nedeniyle Şucaiyye Mahallesi'ni terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren İyad, "Her yer yıkılmış. Arafat Polis, yaşamak için uygun bir yer değil. Bu alanda patlamamış mühimmat ve füzeler var. Burası güvenli değil ancak daha iyi bir yer de bulamadık." dedi.

"Burada patlamamış mühimmat ve bombalar var"

Şucaiyye Mahallesi'nden göçe zorlanan Sami el-Garabli, İsrail'in son tahliye emirleri sonrası mecburen buraya sığındıklarını ancak etraflarında patlamamış bombalar ve füzeler olduğunu dile getirdi.

Bu mühimmatların her an patlayabileceği endişesiyle yaşadıklarını vurgulayan Garabli, "Zorla göç ettirildik ve buraya yerleştik. Etrafımız patlamamış füze ve mühimmatlarla dolu, akıbetimiz ne olacak Allah bilir..." diye konuştu.

"Etrafımız hiç güvenli değil"

Filistinli "Ayad" ailesinden adını vermek istemeyen bir kadın ise eşini savaşta kaybettikten sonra artık çocuklarına tek başına bakmaya çalıştığını söyledi.

Hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli temel ihtiyaçları karşılamada dahi ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Filistinli kadın, yaşadıkları durumu şu ifadelerle dile getirdi:

"Gıda ve hijyen malzemeleri yetersiz. Özellikle çocuklar, temel besin maddelerinden yoksun yetersiz besleniyor. Durumumuzu görüyorsunuz, çok kötü. Sürekli bir yerden bir yere zorla göç ettiriliyoruz ... Bana ait bir çadır yok tabii ki. Ailemle birlikte aynı çadırda kalıyorum. Hiçbir ev eşyası da yok. Ben ve çocuklarım bir parça kumaş üzerinde yatıp kalkıyoruz. Etrafımız hiç güvenli değil."

Gazze'de 30 binden fazla patlamamış mühimmat olduğu tahmin ediliyor

Gazze'deki polis teşkilatı sözcüsü Albay Muhammed ez-Zerka, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerine dağılmış şekilde 30 bini aşkın patlamamış mühimmatın bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bunların sivillerin hayatı için büyük tehlike oluşturduğunu söylemişti.

Zerka, "Bu cisimler, saatli bomba gibi. Bunların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak için büyük imkanlar gerekiyor. Bizim mütevazı imkanlarımızla bu mümkün değil. Ayrıca bu işler için çok sayıda eğitimli insana ihtiyacımız var ve her şeyden önce molozların kaldırılması gerekiyor. Biz şimdilik, patlayıcı maddeleri yerleşim yerlerinden uzağa taşıyarak halkın onlara yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz." demişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 50 bin 944'e, yaralıların sayısı da 116 bin 156'ya yükseldi.

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