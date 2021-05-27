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Gazze'de İsrail'in kimyasal tarım maddeleri deposunu vurması nedeniyle 'çevre felaketi' uyarısı yapıldı

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda, bir şirkete ait kimyasal tarım malzemesi depolarını hedef alması nedeniyle "çevre felaketi" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 27.05.2021
Gazze'de İsrail'in kimyasal tarım maddeleri deposunu vurması nedeniyle 'çevre felaketi' uyarısı yapıldı

Gazze

Bakanlık Vekili İbrahim el-Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde İsrial'in saldırıları neticesinde enkaza dönen bir bölgede basın toplantısı düzenledi.

Kudra, İsrail işgal güçlerinin, son saldırısında Hudayr Tarım Şirketine ait kimyasal tarım malzemesi depolarının hedef alındığını belirterek, bu bölgede "çevre felaketi" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun fosforlu mermilerle bu şirketin depolarını bombaladığını ve birkaç gün süren yangınların çıktığını belirten Kudra, "Bu yangınlar nedeniyle zehirli ve tehlikeli kimyasal maddeler ve gazlar çevreye sızdı." dedi.

Kudra, bu durumun sağlığı tehdit ettiğine, toprak ve yer altı sularını kirlettiğine dikkati çekerek, "Halk sağlığını doğrudan etkileyen zararlı kimyasallar nedeniyle saldırıya hedef olan bölgenin boşaltılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kudra ayrıca, uluslararası insan hakları ve çevre işleriyle ilgili kurumlara, İsrail'in son saldırısının, insan, çevre ve sağlığa yönelik olumsuz etkisinin giderilmesi çağrısında bulundu.


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