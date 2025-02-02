Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,137.60
BTC/USDT
100,643.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması görüşmeleri yarın Washington'da başlayacak

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı.

Faruk Hanedar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması görüşmeleri yarın Washington'da başlayacak

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Hafta başında yapılacak toplantıda, İsrail'in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.

Witkoff'un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi.

Netanyahu bugün ABD'ye uçacak

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bugün ABD'ye uçarak Trump ile görüşeceği, "Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını ele alacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
"Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen cezaevinde hayatına son verdi
İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
Beşiktaş'ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu

Benzer haberler

Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu

Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu

İsrail'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Halevi'nin yerine Eyal Zamir atandı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması görüşmeleri yarın Washington'da başlayacak

Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu

Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini duyurdu
Teknoloji devleri kuşkulara rağmen DeepSeek'i sistemlerine adapte ediyor

Teknoloji devleri kuşkulara rağmen DeepSeek'i sistemlerine adapte ediyor
Trump, düzensiz göçmenlerle mücadelenin rekor seviyelere ulaştığını belirtti

Trump, düzensiz göçmenlerle mücadelenin rekor seviyelere ulaştığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet