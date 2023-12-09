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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ateşkes talep eden İsrailli aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan grup, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Turgut Alp Boyraz  | 09.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Gazze'de ateşkes talep eden İsrailli aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Tel Aviv

Tamamını İsrailli Yahudi gençlerin oluşturduğu grup, ellerinde İbranice ve İngilizce “Hemen ateşkes” ve “Savaşanın kazananı olmaz” yazılı dövizler taşıdı.

Habima Meydanı'nda toplanan kalabalık, savaş karşıtı sloganlar atarak Savunma Bakanlığının yakınlarına yürüdü.

Ellerinde İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını destekleyen dövizler taşıyan aşırı sağcı bir grubun yürüyen gençlere hakaret etmesi üzerine polis araya girdi.

AA muhabirine konuşan savaş karşıtı aktivistlerden Adam Yakutiyeti, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun askeri olmadığını ancak İsrail halkının çoğunluğunun savaşı desteklediğini savundu.

İsrailli aktivist, öncelikle ateşkes ilan edilmesi ve ardından kapsamlı bir çözüm için taraflar arasında müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.

Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını görünce kalbinin paramparça olduğunu belirten ancak güvenlik endişesiyle ismini vermek istemeyen diğer bir İsrailli aktivist, Filistin topraklarındaki işgalin ve Filistinlilere yönelik ırkçılığın sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen diğer bir gösterici de İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivili öldürdüğünü belirterek, "Bu ne bizim (İsrail) tarafta ölenleri ne de diğer (Filistin) tarafta ölenleri geri getirecek. (Gazze'de olanlar) Suçsuz insanların cezalandırılmasıdır." ifadesini kullandı.

    İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

    İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

    İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

    Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

    İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

    İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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