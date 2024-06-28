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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Şucaiyye'de ölü ve yaralılara ulaşamıyor

İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Gazze Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Şucaiyye'de ölü ve yaralılara ulaşamıyor

Gazze

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.

Basal, savaşın devam etmesi ve yardım girişlerinin olmaması nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıya da dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN 27 Haziran'da ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

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