Gazze’deki Filistin Hükümeti: İsrail, ateşkesten bu yana 150 Filistinliyi öldürdü
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'in Gazze'de 40’ı çocuk olmak üzere 150 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.
Gazze/İstanbul
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin (İsrail) son zamanlarda sivillere yönelik suçlarını kasıtlı olarak artırdığını, odun toplayan veya evlerini kontrol eden sivilleri hedef aldığını ve bu kişilerin İsrail ordusunun açtığı ateşle şehit olduğunu görüyoruz.” ifadelerine yer verildi.
İsrail'in, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana Gazze'de 40'ı çocuk olmak üzere 150 Filistinliyi öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu “katliamların” şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail’in savaş suçu işlemeye devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bugün 9 kişiyi daha öldürerek suçlarını sürdürme niyetinde olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uluslararası hukukça suçlu olarak arandığına işaret edilerek, Netanyahu’nun abluka uygulamakla yetinmediği, yaşam gerekçelerini de yok ettiği ve masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, arabuluculara ve uluslararası topluma, "Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bu gün İsrail ordusunca, Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığını belirtmişti.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.
UNRWA: İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNWRA), X hesabından yapılan açıklamada, 50 binden fazla çocuğa geçici öğrenim alanının sağlandığı belirtildi.
Gazze'deki 277 bin öğrenciye uzaktan eğitim desteğinin verildiği, 520 bin çocuğa ise psikolojik destek sağlandığı ifade edildi.
İsrail saldırılarının etkileri nedeniyle 660 bin Filistinli çocuğun eğitimden mahrum kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Yıkıma rağmen eğitim devam etmeli." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de X hesabından açıklamada bulundu.
UNWRA Genel Komiseri Lazzarini "Gazze’den Bir Umut Işığı" başlığıyla yayınladığı yazılı açıklamasında, 270 binden fazla kız ve erkek Filistinli çocuğun, UNRWA eğitim programına kaydolduğunu, Arapça, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel eğitim aldığını kaydetti.
UNRWA ekiplerinin, okullarda ve barınma merkezlerinde 130 geçici öğrenim alanı daha açtığını belirten Lazzarini,"Gazze genelinde yaklaşık 47 bin çocuğa yüz yüze eğitim imkânı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Eğitimin çocukların iyileşmesine ve yavaş yavaş çocukluklarına yeniden bağlanmasına yardımcı olduğunu ifade eden Lazzarini, eğitimin Gazzeli çocukların yaşadığı tarif edilemez travmaları aşabilmeleri için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.