Gazze Belediyeler Birliği: İsrail'in elektriği kesmesi sağlık ve çevre felaketine yol açabilir
Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, İsrail'in elektrik ve su tedarikini kesmesi sebebiyle Gazze'de meydana gelebilecek ciddi sağlık ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
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Gazze Belediyeler Birliğinden, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de meydana gelen insani felakete ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kaldığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de kalıcı bir şekilde elektrik ve su tedarikine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.
Gazze'nin orta kesimindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin elektriğinin İsrail tarafından kesildiği aktarılan açıklamada, temel hizmetlerin aksadığının, hastalıkların yayılması ve salgın çıkması tehlikesinin bulunduğunun altı çizildi.
Gazze Şeridi'nde elektrik özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.
Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi bölgedeki sivil halkın ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atıyor.
İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.
İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.
Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.