Dolar
36.60
Euro
39.96
Altın
2,914.01
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
82,455.00
BIST 100
10,586.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri katıldığı "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Gazze Belediyeler Birliği: İsrail'in elektriği kesmesi sağlık ve çevre felaketine yol açabilir

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, İsrail'in elektrik ve su tedarikini kesmesi sebebiyle Gazze'de meydana gelebilecek ciddi sağlık ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Gazze Belediyeler Birliği: İsrail'in elektriği kesmesi sağlık ve çevre felaketine yol açabilir

Gazze

Gazze Belediyeler Birliğinden, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de meydana gelen insani felakete ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kaldığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de kalıcı bir şekilde elektrik ve su tedarikine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'nin orta kesimindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin elektriğinin İsrail tarafından kesildiği aktarılan açıklamada, temel hizmetlerin aksadığının, hastalıkların yayılması ve salgın çıkması tehlikesinin bulunduğunun altı çizildi.

Gazze Şeridi'nde elektrik özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.

Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi bölgedeki sivil halkın ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atıyor.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emekli bayram ikramiyesi artışına" ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 9 yıl geçti
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrailli yetkililer insani yardımı savaş aracı olarak kullanmayı bırakmalı

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrailli yetkililer insani yardımı savaş aracı olarak kullanmayı bırakmalı

Gazze Belediyeler Birliği: İsrail'in elektriği kesmesi sağlık ve çevre felaketine yol açabilir

İsrail'in teknelerini hedef aldığı Gazzeli balıkçılar, el yordamıyla denizden geçimini sağlamaya çalışıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilere ait evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilere ait evi havaya uçurdu
Tel Aviv'in Gazze'deki 10 İsrailli esire karşılık ateşkesin 60 gün uzatılmasını önerdiği bildirildi

Tel Aviv'in Gazze'deki 10 İsrailli esire karşılık ateşkesin 60 gün uzatılmasını önerdiği bildirildi
Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir müzakere turu başladı

Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir müzakere turu başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet