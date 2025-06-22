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Dünya

İsrail polisi, AA ekibinin içinde yer aldığı gazetecileri engelledi

İsrail polisi, bu sabah İran'dan atılan füzenin isabet ettiği Tel Aviv'deki bir bölgede görevini yapan AA ekibinin de içinde yer aldığı uluslararası gazetecileri engelledi.

Faruk Hanedar  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İsrail polisi, AA ekibinin içinde yer aldığı gazetecileri engelledi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

Aşırı sağcı rapçi Yoav Eliasi'nin (The Shadow) liderliğindeki polis sivil güvenlik ekibi, aralarında AA foto muhabiri Mustafa Alkharouf ve kameramanı Ameer Abed Rabbo'nun da bulunduğu gazetecileri engelledi.

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İran saldırısında isabet alan bölgeye giden İsrailli gazetecilere izin veren polis, AA ekibinin de aralarında bulunduğu uluslararası gazetecilerin ise bölgeye girişini önledi.

Polisin gazetecilere "Al Jazeera nerede?" diye sorduğu ve özellikle Arap gazetecilerin kimliklerinin alındığı aktarıldı.

Tel Aviv bölgesi polis sözcüsünün olay yerine gelerek uluslararası gazetecileri serbest bıraktığı kaydedildi.

İsrail Gazeteciler Sendikası olaya ilişkin Tel Aviv polisine itirazda bulunurken, polis, sivil güvenlik ekiplerinin gazetecilerle etkileşime geçmemesine karar verdiğini açıkladı.

Uluslararası gazeteciler, İsrail'de uygulanan sansüre ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, polise sahip çıktı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise gelen tepkilere karşı basın mensuplarını engelleyen polislere sahip çıktı.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "The Shadow"un bir kahraman olduğunu iddia etti.

Kendi kurduğu 1000'den fazla acil durum sivil güvenlik biriminde 13 binden fazla gönüllünün çalıştığını açıklayan Ben-Gvir, basın özgürlüğünü ihlal eden polislere sahip çıktı.

Ben-Gvir, paylaşımını, söz konusu olayda Al Jazeera muhabiri olmamasına rağmen "Al Jazeera kanalı ve gazeteci kılığına girmiş casuslar burada yayın yapmayacak. Nokta. Politika bu. Alışın buna." şeklinde bitirdi.

İsrail ordusu, yerel ve yabancı basın için sansür kurallarını sıkılaştırmıştı

İsrail ordusu da 18 Haziran'da sansür kurallarını sıkılaştırarak İran füzelerinin düştüğü bölgelere ait görüntü ve bilgilerin yayınlanmadan önce İsrail ordusu sansür biriminin onayına tabi tutulması kararı aldığını açıklamıştı.

Uymayanların "devlet güvenliğine zarar vermiş" ve "düzenlemeleri ihlal etmiş" sayılacağı belirtilen kararın, İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığı iddia edilmişti.

Söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini de ilgilendirdiği kaydedilmişti.

Karar, uluslararası medya tarafından basın özgürlüğünün açık ihlali olarak değerlendirilmiş ve eleştirilmişti.

İsrail polisi, 16 Haziran'da TRT Arapça ve Dubai merkezli El-Gad ekiplerinin kaldığı noktaları basmış ve canlı yayınlarını engellemişti.

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