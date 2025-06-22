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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: "Planlarımıza ve niyetlerimize gelince, elbette, sadece derin bir savunmada kalmayacağız"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, sadece savunmada kalmayacaklarını kaydederek, "Çünkü bu hiçbir şey getirmiyor ve sonunda hala geri çekilmemize, insan ve toprak kaybetmemize yol açıyor." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Ukrayna: "Planlarımıza ve niyetlerimize gelince, elbette, sadece derin bir savunmada kalmayacağız"

Kiev

Genelkurmay Başkanı Sırskiy düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

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Sırskiy, cephe hattının uzunluğunun geçen yıla göre 200 kilometre daha artarak 1200 kilometreye ulaştığını belirtti.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde varlığını sürdürdüğünü ileri süren Sırskiy, "Rusya Federasyonu'nun Kursk bölgesinin Gluşkovo ilçesinde yaklaşık 90 kilometrekarelik bir alanını kontrol ediyoruz ve bunlar olası bir düşman saldırısına yanıt olarak aldığımız önleyici eylemlerdir."

Ülkesinin Sumi bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğünü kaydeden Sırskiy, bu yönde son bir hafta içerisinde 200 ila 700 metre civarında bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Rus ordusuna karşı derin bir savunmada kalmanın faydalı olmayacağını ifade eden Sırskiy, "Planlarımıza ve niyetlerimize gelince, elbette, sadece derin bir savunmada kalmayacağız. Çünkü bu hiçbir şey getirmiyor ve sonunda hala geri çekilmemize, insan ve toprak kaybetmemize yol açıyor." diye konuştu.

Sırskiy, "Düşmanın savunmasında zayıf noktalar gördüğümüz yerlere saldırıyoruz. Bunu yapmak için saldırı birlikleri oluşturduk ve bunları artırdık." ifadesini kullandı.

Ukrayna topraklarında halihazırda yaklaşık 695 bin Rus askerin bulunduğunu iddia eden Sırskiy, Rusların ayrıca yaklaşık 121 bin kişilik stratejik bir rezervini hazır bulundurduğunu savunan Sırskiy, "Yani, (Ruslar) uzun süreli bir savaşa, bir yıpratma savaşına hazırlanıyorlar. Bu, onların ana stratejisidir." dedi.

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