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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 55 bin 959'a yükseldi.

Ekip  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 51 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 55 bin 959'a, yaralı sayısının da 131 bin 242'ye yükseldiği kaydedildi.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evler, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yanı sıra yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadır insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesi de topçu saldırılarıyla hedef alındı. Söz konusu saldırıyla eş zamanlı çok sayıda Filistinlinin mülkü de ateşe verildi. Kentte ayrıca bazı konutlar da bombalandı.

İsrail ordusu, güneydeki Refah kentinde ise ABD şirketine ait sözde yardım dağıtım merkezi yakınında toplanan Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki Cedid Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda evine bombalı saldırı düzenlenen 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'de evini hedef aldığı sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda sivil savunma görevlisi Yüzbaşı Muhammed Nasır Gurab'ı hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında sivil savunma görevlisi Gurab'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir haftada Batı Şeria'daki çiftçilere 9 saldırıda bulundu 

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir hafta içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere, arazi ve mülklerine yönelik 9 saldırıda bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Medya Ofisi tarafından Tarım Bakanlığı ve Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerlerine Karşı Direniş Komisyonu işbirliğinde ortak bir rapor yayımlandı.

Raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce gerçekleştirilen ihlallerin fiziksel saldırılar, arazi ve mülklere yönelik vandalizm, kundaklama ve ırkçı sloganlar yazma şeklinde değiştiği ifade edildi.

Bu ihlallerin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Selfit ve Kalkilya bölgelerinde yoğunlaştığı, sadece son bir haftada 9 saldırının tespit edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da mayıs ayı içinde 415'i Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere Filistinlilere ve mülklerine karşı gerçekleştirilen toplam 1691 saldırı ve ihlal tespit edildiği aktarıldı.

Filistin belde ve köylerine yönelik silahlı baskınlar, tarlaların tahrip edilmesi, kundaklama ve yol kesme dahil birçok hak ihlalinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

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