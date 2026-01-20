Dolar
Dünya

Gazprom: Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin şimdiden yarı yarıya boşaldığı ve doğal gaz fiyatlarının hızla yükseldiği uyarısında bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Gazprom: Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı

Moskova

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’nın depolarındaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi.

Depolardan 33,8 milyar metreküp doğal gaz çekildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu, ısıtma sezonu hazırlıkları sırasında depolara doldurulan gazın üçte ikisinden fazlasına (yüzde 67,5) tekabül ediyor. Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hollanda'nın depolarındaki doluluk oranın yüzde 35,4’e, Almanya'nın yüzde 42,2'ye ve Fransa'nın ise yüzde 41,7'ye düştüğü kaydedildi.

Doğal gaz fiyatlarının da söz konusu gerekçeler nedeniyle arttığı belirtilen açıklamada, "Yeraltı depolarından yüksek miktarda gaz çekilmesi nedeniyle, Almanya'da ertesi gün teslimatlı gaz fiyatları yıl başından bu yana yüzde 26 artarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

