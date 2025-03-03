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Dünya

Gazprom: Avrupa gelecek kış doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın, güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek kış sezonunda yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü.

Emre Gürkan Abay  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Gazprom: Avrupa gelecek kış doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda, 28 Şubat itibarıyla 39,2 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'daki tüketimin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yüksek düzeyde gerçekleştiği vurgulandı.

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağının vurgulandığı açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yıl yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

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