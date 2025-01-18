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Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesinden Blinken'ın basın toplantısında gazetecilerin zorla çıkarılmasına tepki

Gazetecileri Koruma Komitesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın toplantısında "Gazze'de öldürülen gazeteciler" ile ilgili soru sormaya çalışarak protesto düzenleyen gazetecilerin salondan çıkarılması nedeniyle duydukları endişeyi dile getirdi.

Zeynep Katre Oran  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Gazetecileri Koruma Komitesinden Blinken'ın basın toplantısında gazetecilerin zorla çıkarılmasına tepki

Ankara

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın basın toplantısında "Gazze'de öldürülen gazeteciler" ile ilgili soru sormaya çalışarak protesto düzenleyen gazetecilerin salondan zorla çıkarılması nedeniyle duydukları endişeyi dile getirdi.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan CPJ'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Basın toplantısının kesintiye uğratılmasını tasvip etmesek de gazetecilerin salondan zorla çıkarılması, ABD'nin yurt içinde ve dışında basın özgürlüğüne verdiği desteğe gölge düşürmekte." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2 gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısından zorla çıkarılmasından dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Olay

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görevindeki son konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan bazı muhabirler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edilmiş, bir gazeteci polis tarafından zorla salondan çıkarılmıştı.

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın sözünü keserek, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslenmişti.

Görevliler Blumenthal'in salondan ayrılmasını talep etmişti.

Amerikalı gazeteci Sam Husseini ise protestosunun ardından 3 polis tarafından koltuğundan zorla kaldırılıp salondan taşınarak çıkarılmıştı.

Amerikalı gazetecinin canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadesi kameralara yansımıştı:

"Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"

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