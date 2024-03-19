Dolar
32.34
Euro
35.21
Altın
2,161.23
ETH/USDT
3,546.40
BTC/USDT
67,801.00
BIST 100
8,718.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

Behlül Çetinkaya  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

Londra

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette bugün çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ta terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı
İletişim Başkanı Altun: Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biri
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

Fatih'in şehzadelik dönemine tarihlenen "tılsımlı madalyon" Londra'da satışa çıkacak

"The Rio Cinema" Londra'daki Eurovision final gösterimini İsrail'den dolayı iptal etti

Oxfam: İsrail, UAD'nin soykırım riskine karşı insani yardımların artırılması kararını ihlal ediyor

Oxfam: İsrail, UAD'nin soykırım riskine karşı insani yardımların artırılması kararını ihlal ediyor
Londra'nın ünlü modern sanat galerisinde toplu iftar programı düzenlendi

Londra'nın ünlü modern sanat galerisinde toplu iftar programı düzenlendi
Şarkıcı Charlotte Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle ailesinin tehdit edildiğini açıkladı

Şarkıcı Charlotte Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle ailesinin tehdit edildiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet