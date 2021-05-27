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Dünya

G7 ülkeleri ile AB, 'zorla' indirilen uçak nedeniyle Belarus yönetimini kınadı

G7 ülkeleri ile AB Yüksek Temsilciliği, ortak açıklama yaparak bir yolcu uçağını "zorla" Minsk'e indirip muhalif bir Belaruslu gazeteciyi gözaltına alan Belarus yönetimine tepki gösterdi.

Hakan Çopur   | 27.05.2021
G7 ülkeleri ile AB, 'zorla' indirilen uçak nedeniyle Belarus yönetimini kınadı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve AB Yüksek Temsilciliğinin Belarus'la ilgili ortak açıklamasını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilciliğinin, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının "zorla" Minsk'e indirilip muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in Belaruslu yetkililerce gözaltına alınmasını "en güçlü şekilde" kınadığı belirtildi.

Söz konusu eylemin sivil havacılık ile yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı savunulan açıklamada, "Bu aynı zamanda sivil havacılığı yöneten ilkelere de ciddi bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) olayın derhal soruşturulmasını talep eden ülkeler, Belarus yönetiminin eyleminin basın özgürlüğüne de saldırı olduğunu ve Protaseviç'in derhal salıverilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

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