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Dünya

G7 liderlerinden, küresel gıda güvenliği krizine karşı işbirliği mesajı

G7 liderleri, dünyanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve kötüye giden küresel gıda güvenliği krizine karşı birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
G7 liderlerinden, küresel gıda güvenliği krizine karşı işbirliği mesajı

Hiroshima

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi devam ediyor. G7 liderleri, zirve kapsamında "Direnç Küresel Gıda Güvenliği için Hiroşima Eylem Bildirisi" yayımladı.

Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, değişken enerji ve gübre fiyatlarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği kaydedilen bildiride, 2021 yılında dünyada 828 milyona yakın kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kıtlık riskine dikkati çekilen bildiride, kötüye giden küresel gıda güvenliği krizine karşı birlikte çalışılmasının önemi kayda geçirildi.

Bildiride, Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin azami potansiyelinde ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesi için taraflara çağrı yapıldı.

Uygun fiyatlı, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin temel ihtiyaç olduğu vurgulanan bildiride, piyasalarda öngörülebilirliği artırarak, sürdürülebilir sistemlerin oluşturulmasının önemine işaret edildi.

Bildiride, "Dirençli küresel gıda güvenliğini ve herkesin beslenmesini sağlamak başta olmak üzere her bir insan için daha iyi bir gelecek inşa etmek ortak hedefimizdir." ifadesi kullanıldı.

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