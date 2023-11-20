Dolar
28.76
Euro
31.43
Altın
1,971.00
ETH/USDT
2,020.00
BTC/USDT
37,138.00
BIST 100
7,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’den çıkarılarak Mısır’a sevk edilen hastaların Türkiye’ye tahliyesi sürüyor. Etimesgut Havaalanı’ndan yayındayız. Galler Milli Takımı, Türkiye ile Salı akşamı yapacağı Euro 2024 Eleme Grubu maçı öncesinde Galler Milli Futbol Takımının Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre sona erdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Tokyo

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim'deki atık su boşaltımında üçüncü evre de tamamlandı.

2-20 Kasım'ı kapsayan üçüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

Firmanın planlaması doğrultusunda, dördüncü evredeki boşaltımla, santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuzda yayımladığı nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçılar ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Samast hakkındaki yeni iddianame) Tamamen yargısal süreçlerle alakalı
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Yabancılar İletişim Merkezi üçüncü kez dünya birincisi oldu
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Benzer haberler

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evre tamamlandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Tokyo'da "Filistin'e özgürlük" gösterisi düzenlendi

Sınır Tanımayan Doktorlar Japonya yetkilisi, Gazze'de yaşadıklarını anlattı

Sınır Tanımayan Doktorlar Japonya yetkilisi, Gazze'de yaşadıklarını anlattı
Japonya hükümeti, Orta Doğu'daki krizin çözümünde rol üstlenmeyi istiyor

Japonya hükümeti, Orta Doğu'daki krizin çözümünde rol üstlenmeyi istiyor
Honda'nın 2023 mali yarı yıl net karı yükseldi

Honda'nın 2023 mali yarı yıl net karı yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet