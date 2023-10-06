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Dünya

Fransızlar, hükümetin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki başörtüsü yasağını anlamsız buluyor

Fransa'da hükümetin Fransız sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na başörtüsüyle katılmasını yasaklayan kararı, toplumda anlamsız bulunuyor.

Şeyma Uzundere  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Fransızlar, hükümetin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki başörtüsü yasağını anlamsız buluyor

Ankara

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 25 Eylül'de sporda "katı bir laiklik rejimi" uygulanmasından yana olduklarını belirterek olimpiyatlara katılacak Fransız sporculara başörtüsü yasağı uygulayacaklarını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) de sessiz kaldığı başörtüsü yasağı, Fransa'nın okullarda uygulamaya koyduğu abaya yasağının ardından geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, olimpiyatlarda Fransız sporcuların başörtüsü takmalarının yasaklanmasına ilişkin, "İnsan Hakları Ofisi, genel manada kimsenin bir kadına ne giyip giymemesi gerektiğini dayatmaması gerektiğini belirtiyor." açıklamasında bulundu.

"Eşekten düşmüşe döndüm"

AA muhabiri, spor camiasında ve uluslararası toplumda tepki yaratan başörtüsü yasağını Fransızlara sordu.

Mikrofon uzatılan Fransız kadın, sporculara başörtüsü yasağının, okullardaki abaya yasağıyla aynı doğrultuda olduğu yorumunu yaparak "Bunlar, olimpiyatlara hazır olmadıklarını unutturmak ve dikkatleri gerçek meselelerden uzaklaştırmak için 2023 yılında anlamı olmayan komik kararlar." ifadesini kullandı.

Böyle bir yasaktan haberdar olduğunu belirten başka bir kadın da "Eşekten düşmüşe döndüm." dedi.

Fransızlar, ne adına sporculara başörtüsü yasağı getirildiğini anlamadıklarını ve tüm dinlerin kabul gördüğü bir ülkede Fransız sporcuların başörtüsü takmalarının kendileri için sorun teşkil etmediğini belirtti.

Hükümetin bu kararını utanç verici bulan Fransızlar, spor müsabakalarının bölücü değil birleştirici olması ve sporcuların diledikleri şekilde ülkelerini temsil etmeleri gerektiği görüşünü paylaştı.

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