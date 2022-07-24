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Dünya

Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor

Fransa’nın sınır güvelik personelinin, çalışan sayısının eksikliğinden dolayı tren seferlerinin artırılmasını istemediği bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 24.07.2022
Fransız sınır güvenliği Eurostar tren seferlerinin artırılmasını istemiyor

Ankara

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico’nun haberine göre, az sayıda personelle hizmet veren Fransız sınır güvenlik polisi ve görevlilerinin, Avrupa’da hızlı tren hizmeti veren Eurostar’ın tren seferlerini artırmasına karşı çıktığı bildirildi.

Londra ve Paris arasında günlük tren seferlerini artırmak isteyen Eurostar hızlı tren şirketinin bu talebi, demir yolu çalışanlarının greve gitmesi sonucu yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle engellendi.

Öte yandan, tren seferlerindeki artışın İngiltere'nin Dover Limanı’nda tren istasyonlarında ve havalimanlarındaki yoğunluğu azaltabileceği kaydedildi.

Fransa’da demir yolu çalışanlarının zam talebiyle ay başında greve gitmesi ülke genelinde tren seferlerinde aksaklıklara neden olmuştu.

İngiltere’den yola çıkan tatilciler Dover Limanı’nda uzun kuyruklar oluşturmuş, bu durumun Fransa sınırında görev yapan güvenlik personelinin eksikliğinden kaynaklandığı belirtilmişti.



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