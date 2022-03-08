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Dünya

Fransız polisinin Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinlettiği ortaya çıktı

Nice'de polislerin, idari gözetim merkezindeki Müslüman göçmenlere, namaz vakitlerinde hoparlörden müstehcen içerikli sesler dinlettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında suçlu olduğu tespit edilen kadın polisin görev yeri değiştirildi.

Alaattin Doğru   | 08.03.2022
Fransız polisinin Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinlettiği ortaya çıktı

Ankara

Mediapart’ın özel haberine göre, bu yılın başında Nice İdari Gözetim Merkezi'nde (CRA) kalan kayıtsız 15 Müslüman göçmen, namaz kıldıkları sırada hoparlörlerden pornografik sesler dinletildiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Haberde, merkezde kalan diğer göçmenlerin tanıklıkları da paylaşıldı.

Merkezde kalan Ermeni Galust Hakobyan, 2 Ocak günü saat 18.30 sıralarında hoparlörden gelen müstehcen seslere uyandığını belirtti.

Hakobyan, o sırada Kovid-19’a yakalandığı için seslerin nereden geldiğine bakamadığını ancak hoparlörlere bir tek sorumlu polislerin erişimi olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde merkezde kalan Tunuslu Ömer de 1 Ocak günü saat 14.00 civarında söz konusu sesleri duyduğunu, seslerin tam da Müslüman göçmenler namaza durduğu sırada yayımlandığını aktardı.

Polislerin, sesleri kendilerinin yayımladığını doğruladığını aktaran Ömer, bazı göçmenlerin protesto için polislerin bulunduğu kata indiğini ifade etti.

Ömer, seslerin ana sorumlusunun kadın bir polis olduğunu vurguladı.

Kadın polisin yeri değiştirildi

15 göçmen, 5 Ocak günü Nice savcılığına 2 gün boyunda farklı zamanlarda söz konusu seslere maruz kaldıklarını belirterek "aşağılayıcı muamele" gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine disiplin konseyi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konsey, sorumlu olduğu belirtilen kadın polisin sadece yerini değiştirdi, durumu üstlerine bildirmeyen diğer polislere ise yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kadın polis hakkında ise herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

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