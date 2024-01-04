Fransız milletvekili Portes: İsrail planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor
Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail'in Gazze'de "planlı ve organize edilmiş bir soykırım" yaptığını belirtti.
Paris
Portes, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanlara ilişkin bir haber alıntılayarak, "Bir halkın zorla yerinden ettirilmesi. İsrail planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor. Bir halkın ortadan kaldırılmasına gözlerini yuman ve destek verenler utansın." ifadelerini kullandı.
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Fransız milletvekili, ülkesinden İsrail ve aşırı sağcı İsrail hükümetine yönelik katı yaptırımlar uygulamasını istedi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik bir saldırı sonrası sivillerin toz içinde etrafta koştuğu anlara ait görüntüleri paylaşan Portes, "İsrailli savaş suçluları soykırım savaşlarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Portes, Gazzeli sivillerin üzerine bombalar yağdığına dikkati çekerek, "Bu bir katliam. Bu görüntüler tarihe iz bırakacak. İsrail'in koşulsuz destekçilerinin onayladığı şey bu." ifadelerine yer verdi.
İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.