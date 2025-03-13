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Dünya

Fransız Meclisi, TikTok'un çocuklar üzerindeki etkilerini araştıracak komisyon kurulmasını onayladı

Fransa'da Ulusal Meclis, sosyal medya platformu TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıracak bir komisyon kurulmasına onay verdi.

Esra Taşkın  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Fransız Meclisi, TikTok'un çocuklar üzerindeki etkilerini araştıracak komisyon kurulmasını onayladı

Paris

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılması için bir meclis komisyonu kurulmasını öngören önerge görüşüldü. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonu, 6 ay boyunca TikTok algoritmasını ve bu platformun reşit olmayan bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyecek.

30 milletvekilinden oluşan komisyon, ayrıca platform ortamında çocukları ve gençleri korumaya yönelik alınabilecek tedbirleri belirleyecek.

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