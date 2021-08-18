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Dünya

Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Alaattin Doğru   | 18.08.2021
Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Ile-de-France

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınına yaklaşık 1200 itfaiyecinin müdahale ettiği, yangının 7 bin hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi.

Yangına müdahale eden 5 itfaiyecinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, yanan bir evde bir kişinin ölü bulunduğu, 19 kişinin dumandan etkilendiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra 8 uçak ve 2 helikopterle müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan en az 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.

Var yakınlarındaki bir adada tatil yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün, yangın bölgesine gitmişti.

Yangının, "Fransa'da bu yaz çıkan en büyük yangın" olduğu belirtiliyor.

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